Banks Strike: 12 फरवरी को होगी हड़ताल, क्या बैंक रहेंगे बंद? चेक कर लें ताजा अपडेट

Bank Closed: देशभर में 12 फरवरी को प्रस्तावित बैंक हड़ताल को लेकर ग्राहकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विभिन्न बैंक कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। अगर आप भी बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं तो ये जान लेना आवश्यक है कि क्या 12 फरवरी को बैंक हॉलिडे रहेगा या बैंक खुले रहेंगे।