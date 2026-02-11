8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में दी जानकारी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में चल रही सबसे बड़ी उलझन अब दूर होती दिख रही है। दरअसल, राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) औपचारिक रूप से गठित किया जा चुका है। इसके लिए 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस संबंध में सांसदों ने सरकार से यह भी पूछा कि आयोग किन-किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और उसकी सिफारिशों को लागू करने की संभावित समय-सीमा क्या होगी?