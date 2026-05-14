Gold Rate Today on 14th May: MCX पर गिर गया सोना, चांदी वायदा भी टूटी, ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत पर है निवेशकों की नजर

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सोने का भाव 0.31 फीसदी या 506 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से सोने में यह गिरावट देखी जा रही है। सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद बुधवार को कीमतों में 6 फीसदी की भारी तेजी दर्ज हुई थी। बता दें कि सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है।