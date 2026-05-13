HNI Investment Strategy: गिरते बाजार में भी नहीं रुके अमीर निवेशक, इन शेयरों में लगाए 9,120 करोड़ रुपए

Falling Market Investment Strategy: भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि अमीर निवेशक कहां पैसा लगाते हैं? बाजार की इस महागिरावट में भी अमीर निवेशकों ने कुछ चुनिंदा शेयरों में 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 9,120 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यानी HNI निवेशकों ने बाजार की कमजोरी के बीच यह रकम करीब दस चुनिंदा शेयरों में झोंक दी। यह कदम बताता है कि बड़े निवेशकों की रणनीति आम निवेशकों से बिल्कुल अलग होती है।