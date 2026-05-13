SAIL से लेकर Tata Steel और हिंडाल्को तक, मेटल शेयरों में क्यों आई भारी तेजी? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

मेटल सेक्टर में कई बड़े ब्रोकरेज हाउस बुलिश नजर आ रहे हैं। Systematix Institutional Equities का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में मेटल और माइनिंग कंपनियों के नतीजे मजबूत रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स खासतौर पर कॉपर, एल्यूमिनियम और स्पेशियलिटी स्टील से जुड़ी कंपनियों को लेकर पॉजिटिव हैं। ब्रोकरेज ने मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए जिन शेयरों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है, उनमें Hindalco Industries, JSW Steel, Tata Steel, Jindal Stainless और Hindustan Zinc शामिल हैं। इसके अलावा NMDC और Welspun Corp को भी मजबूत ग्रोथ वाला विकल्प माना जा रहा है।