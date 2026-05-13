Prateek Yadav Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़कर गए हैं प्रतीक यादव, जानिए क्या है कारोबार

मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव उनकी दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे है। उनकी शादी भाजपा नेता Aparna Yadav से हुई थी। उन्होंने यूके की University of Leeds से MBA किया था। प्रतीक यादव का निधन बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में हुआ। उनकी मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। इसलिए उनका पोस्टमार्टम King George's Medical University के डॉक्टरों का पैनल करेगा। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव कुछ समय से बीमार चल रहे थे।