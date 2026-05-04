Himanta Biswa Sarma Net Worth: 5 साल में दोगुनी हुई हिमंता बिस्वा सरमा की संपत्ति, फिर भी नहीं रखते कोई गाड़ी और जमीन

Himanta Biswa Sarma property: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के परिणाम जारी हो रहे है। इसी बीच असम में एक बार फिर BJP की सरकार बनती नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में असम की 126 सीटों में से BJP के पास 97 सीटों पर बढ़त है। इसी बीच असम की जालुकबारी विधानसभा सीट से BJP उम्मीदवार हिमंता बिस्वा सरमा बढ़त बनाते नजर आ रहे है। हिमंता बिस्वा सरमा असम की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है पहले वो कांग्रेस खेमें में थे लेकिन 2016 में वे BJP में शामिल हो गए।