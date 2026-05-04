Mamata Banerjee NetWorth: भवानीपुर सीट से पीछे चल रहीं ममता बनर्जी के पास कितनी है दौलत? जमीन, घर, गाड़ी, सोना जानिए क्या-क्या है

भवानीपुर सीट से नामांकन भरते समय दिए गए हलफनामे ने साफ कर दिया कि इतने लंबे राजनीतिक सफर के बावजूद ममता बनर्जी के पास न घर है, न गाड़ी, न ही कोई बड़ी संपत्ति। यह बात अपने आप में हैरान करती है। हलफनामे के मुताबिक, ममता बनर्जी की कुल संपत्ति करीब 15.4 लाख रुपये है। ममता बनर्जी के पास नकद 75,700 रुपये हैं और बैंक में करीब 12.76 लाख रुपये जमा हैं। इसके अलावा 40,600 रुपये का TDS रिफंड भी दिखाया गया है। उनकी आय में उतार-चढ़ाव भी आता रहा है। 2024–25 में उनकी नेटवर्थ 23.21 लाख रुपये थी। 2023–24 में 20.72 लाख रुपये थी और 2021–22 में 38.14 लाख रुपये थी।