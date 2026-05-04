Assembly Election Result Live: पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में काउंटिंग जारी, पत्रिका पर देखें लाइव कवरेज

पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। असम में भी बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरल में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। सबसे बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। यहां एक्टर थलापति विजय की पार्टी TVK सबसे आगे 104 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई पड़ रही है।