PM नरेंद्र मोदी पर युवती ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, वायरल वीडियो के बाद मयूरी पुरोहित ने कहा- मैं माफी नहीं मांगूंगी

पीएम मोदी को ‘गुंडा’ कहने के सवाल पर मयूरी ने कहा कि उन्होंने कोई गाली या अपशब्द नहीं कहा, बल्कि सरकार के रवैये को लेकर ‘गुंडा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका कहना है कि सरकार ने छात्रों के साथ मारपीट की और छात्राओं के कपड़े फाड़े गए। इन घटनाओं के वीडियो देखकर वह कई बार रोई हैं। मयूरी ने कहा कि छात्रों के साथ ऐसी कार्रवाई को वह गुंडागर्दी मानती हैं, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी के लिए ‘गुंडा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। माफी मांगने के सवाल पर मयूरी ने कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगी। उनका कहना है कि उनका बयान गुस्से में दिया गया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई नेताओं को अलग-अलग नामों से संबोधित किया है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती।