CJP: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान, अगले छह महीनों में देशभर में संगठन का विस्तार

इससे पहले दीपके ने कहा कि पहले लोग सरकार चुनते थे लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि सरकार यह तय कर रही है कि वोट कौन देगा और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग की जवाबदेही तय नहीं की गई तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने बताया कि सीजेपी सितंबर से देशभर में ‘क्या बोलती पब्लिक’ नाम से एक अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पांच प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगा, जिसमें सबसे पहला मुद्दा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा होगा। दीपके के अनुसार, पार्टी का दूसरा बड़ा लक्ष्य देश की न्याय व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को तेज और निष्पक्ष न्याय मिलना जरूरी है।