बहन अंबिका और भाई पर 46 करोड़ के चेक के दुरुपयोग का आरोप, एक्ट्रेस राधा ने पुलिस में दी शिकायत

Radha Ambika Dispute: साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस राधा ने अपनी बड़ी बहन और अभिनेत्री अंबिका तथा भाई मल्लिकार्जुना कुंजन नायर के खिलाफ चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राधा ने आरोप लगाया है कि उनके घर में रखे पुराने साइन किए हुए खाली चेक उनकी जानकारी के बिना निकाल लिए गए और उनका इस्तेमाल करीब 46 करोड़ रुपये की रकम हासिल करने के लिए किया गया। राधा ने 21 सितंबर 2026 को ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दी।