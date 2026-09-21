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बहन अंबिका और भाई पर 46 करोड़ के चेक के दुरुपयोग का आरोप, एक्ट्रेस राधा ने पुलिस में दी शिकायत

Radha Ambika Dispute: साउथ एक्ट्रेस राधा ने अपनी ही बहन अंबिका और भाई पर 46 करोड़ के चेक को लेकर आरोप लगाया है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 21, 2026

Radha Ambika Dispute

राधा-अंबिका (फोटो सोर्स- IMDb)

Radha Ambika Dispute: साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस राधा ने अपनी बड़ी बहन और अभिनेत्री अंबिका तथा भाई मल्लिकार्जुना कुंजन नायर के खिलाफ चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राधा ने आरोप लगाया है कि उनके घर में रखे पुराने साइन किए हुए खाली चेक उनकी जानकारी के बिना निकाल लिए गए और उनका इस्तेमाल करीब 46 करोड़ रुपये की रकम हासिल करने के लिए किया गया। राधा ने 21 सितंबर 2026 को ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दी।

पुराने साइन किए चेक को लेकर क्या है पूरा मामला?

राधा की शिकायत के मुताबिक, उनके पास बिजनेस से जुड़े खर्चों के लिए IDBI बैंक का एक करंट अकाउंट था। उन्होंने अपने चेन्नई स्थित घर में कुछ साइन किए हुए खाली चेक रखे थे। इन चेक का इस्तेमाल कर्मचारियों की सैलरी, बिजली-पानी के बिल, टैक्स और गार्डन की देखरेख जैसे नियमित खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता था, खासकर तब जब वह शहर से बाहर रहती थीं।

शिकायत के अनुसार, यह अकाउंट पहले 'ARS Garden Studio' के नाम से संचालित होता था। जनवरी 2025 में बिजनेस का नाम बदलकर 'RR Gardens' कर दिया गया। इसके बाद राधा को नई चेकबुक मिली और उन्होंने पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल बंद कर दिया। राधा का कहना है कि पुराने चेक उनके घर में ही रह गए थे और बाद में वह उनके बारे में भूल गई थीं।

बैंक से जानकारी मिलने के बाद राधा ने रोका पेमेंट

राधा के मुताबिक, 17 सितंबर को बैंक से जानकारी मिलने के बाद उन्हें कथित चेक के इस्तेमाल का पता चला। उनका आरोप है कि पुराने पांच चेक अंबिका के नाम पर करीब 46 करोड़ रुपये की रकम के लिए प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद उन्होंने तुरंत बैंक को पेमेंट रोकने के निर्देश दिए।

राधा ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने ये चेक अंबिका को नहीं दिए थे और न ही उनके साथ ऐसा कोई वित्तीय लेन-देन किया था, जिसके लिए इतनी बड़ी रकम के भुगतान की जरूरत होती।

भाई पर चेक भरने का भी लगाया आरोप

राधा ने आरोप लगाया है कि उनके भाई मल्लिकार्जुना ने इन चेक को भरा था। शिकायत में उन्होंने दावा किया कि अंबिका और मल्लिकार्जुना ने मिलकर इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कथित तौर पर आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए किया। राधा का यह भी आरोप है कि जब वह चेन्नई से बाहर थीं, तब उनके कमरे से चेक निकाले गए।

हालांकि, ये सभी आरोप फिलहाल राधा की पुलिस शिकायत में लगाए गए हैं। अंबिका या मल्लिकार्जुना के खिलाफ इन आरोपों को लेकर अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

परिवार की संपत्ति को लेकर भी विवाद

चेक के मामले के साथ राधा ने अपनी शिकायत में परिवार की संपत्ति से जुड़ी परेशानियों का भी जिक्र किया है। उनका आरोप है कि करीब डेढ़ साल से उन्हें अपनी संपत्ति में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। राधा के मुताबिक, इस जगह पर उनके कीमती सामान, गहने, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड मौजूद हैं।

राधा ने पुलिस से पूरे मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच के जरिए यह पता लगाया जाना बाकी है कि पुराने चेक वहां से कैसे निकले, उन्हें किसने भरा और बैंक में किस परिस्थिति में पेश किया गया।

80 के दशक में बहनों की जोड़ी ने बनाया था नाम

राधा और अंबिका दोनों ही दक्षिण भारतीय सिनेमा की चर्चित अभिनेत्रियां रही हैं। राधा ने 1981 में भारतीराजा की फिल्म 'अलैगल ओइवथिल्लै' से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, शिवाजी गणेशन और कार्तिक जैसे सितारों के साथ काम किया। 'मुथल मरियाथई', 'अम्मन कोविल किझक्काले', 'मेला थिरंधथु कधवु' और 'राजाधि राजा' उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं।

वहीं, अंबिका ने मलयालम, तमिल और कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। दोनों बहनों ने कई फिल्मों में साथ भी काम किया, जिनमें 'एनकेयो केट्टा कुरल', 'वेल्लई रोजा', 'इधया कोविल', 'मनकनक्कु' और 'कधल परिसु' जैसी फिल्में शामिल हैं। फिलहाल 46 करोड़ रुपये के कथित चेक विवाद और परिवार की संपत्ति से जुड़े आरोपों की जांच महत्वपूर्ण होगी। पुलिस की जांच और आगे सामने आने वाले दस्तावेज ही इस मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे।

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Updated on:

21 Sept 2026 06:33 pm

Published on:

21 Sept 2026 06:33 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / बहन अंबिका और भाई पर 46 करोड़ के चेक के दुरुपयोग का आरोप, एक्ट्रेस राधा ने पुलिस में दी शिकायत

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