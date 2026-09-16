‘यश सिर्फ खुद पर विश्वास करते हैं’, ‘टॉक्सिक’ के फ्लॉप होने पर आया अक्षय ओबेरॉय का रिएक्शन

Toxic Movie: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर रिलीज से पहले दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता थी। 'केजीएफ' जैसी बड़ी सफलता के बाद यश की इस फिल्म से भी जबरदस्त उम्मीदें लगाई जा रही थीं। हालांकि रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म की कहानी और मेकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की चर्चाएं हुईं। इसी बीच ऐसी बातें सामने आने लगीं कि फिल्म के निर्माण में यश की भूमिका काफी ज्यादा थी और निर्देशक गीथू मोहंदास का काम केवल नाम तक सीमित रह गया था। अब फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने इन चर्चाओं पर अपनी बात रखी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।