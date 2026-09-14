सिल्वरस्टोन रेस में आपा खो बैठे अजित कुमार! सेल्फी ले रहे फैन को गुस्से से घूरा, वीडियो हुआ वायरल

एक अन्य ने लिखा, "मुझे अजित कुमार की हरकतें पता नहीं क्यों पसंद नहीं आईं। जब विजय थलापति आया था तो उसे एक बच्चे की तरह गले लगाया था।" एक और ने लिखा, "यह देखकर काफी खराब लगा एक्टर को तो मारना चाहिए।" एक और ने लिखा, "किसी का फैन होना ठीक है, लेकिन आत्म-सम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। किसी एक्टर की तारीफ करें, पर उसे इतना भी सिर पर मत चढ़ा लें कि आप अपनी गरिमा ही खो बैठें।" एक ने अजित का पक्ष लेते हुए लिखा, अजित कुमार की गलती नहीं थी कोई भी इतना पास आएगा तो गुस्सा किसी को भी आ सकता है। फैन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था।"