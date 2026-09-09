फिल्म पर स्पीच देने लगे CM Vijay के बेटे, अचानक लगने लगे TVK के नारे, फिर जेसन संजय ने यूं दिया रिएक्शन

Jason Sanjay Reacts To CM Vijay TVK Chants: तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के बेटे जेसन संजय जल्द ही बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी डेब्यू फिल्म 'सिग्मा' को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। मंगलवार को सलेम में फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट आयोजित किया गया, जहां जेसन संजय फिल्म की टीम के साथ मौजूद थे। इसी दौरान ऐसा पल आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। जेसन के भाषण के बीच दर्शकों ने उनके पिता की राजनीतिक पार्टी TVK के नारे लगाने शुरू कर दिए।