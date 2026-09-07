R Sarath Passes Away: नेशनल अवॉर्ड विनर और फिल्ममेकर आर. सरथ का निधन, पीछे छोड़ गए पत्नी और 2 बेटे

R Sarath Passes Away: मलयालम सिनेमा से बेहद दुखद खबर आ रही है। नेशनल अवॉर्ड विनर और वरिष्ठ फिल्म निर्माता आर. सरथ का निधन हो गया है। उन्होंने सोमवार को दुनिया को 63 साल की उम्र में अलविदा कहा। वह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके चलते सरथ को तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर आई इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर मातम छा गया। वह अपने पीछे पत्नी और 2 बेटे छोड़ गए हैं।