ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी! यश की ‘टॉक्सिक’ रिलीज होते ही थिएटर के बाहर नाचे फैंस, वीडियो आए सामने

'टॉक्सिक' का सफर सिनेमाघरों तक पहुंचने में काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। पहले फिल्म को 10 अप्रैल, 2025 को रिलीज किया जाना था, लेकिन कई कारणों से इसकी तारीखें टलती गईं। इसके बाद 19 मार्च, 2026 की डेट तय हुई, जहां इसका मुकाबला रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से होना था, मगर मध्य पूर्व के संकट के कारण इसे फिर टालना पड़ा। इसके बाद 4 जून, 2026 की योजना बनाई गई, जिसे बेहतर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे बढ़ाया गया। आखिरकार, सभी अड़चनों को पार करते हुए फिल्म 26 अगस्त, 2026 को दर्शकों के सामने आ ही गई है।