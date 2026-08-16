“मेरे पापा कन्वर्टेड मुस्लिम हैं! धार्मिक विवाद में फंसी अभिनेत्री फारिया अब्दुल्ला, जवाब देते हुए फूट-फूटकर रोईं

Actress Faria Abdullah broke down: साउथ सिनेमा की फेमस अभिनेत्री फारिया अब्दुल्ला (Faria Abdullah) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह काफी रोती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस अपनी मुस्लिम पहचान और आस्था को लेकर बात कर रही हैं। हाल ही में वह बोनम लेकर डांस करती नजर आई थीं। जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था और यही वजह है कि उन्होंने उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो उन्हें ट्रोल कर रहे थे।