”क्या पापा कभी वापस नहीं आएंगे?’ शहीद अजय आहूजा की पत्नी का Operation Safed Sagar से दर्द हुआ ताजा

अल्का ने अपनी शादी के बारे में भी बात की और बताया कि "हमारी शादी 1989 में हुई थी। उससे पहले, हमारी सगाई और शादी के बीच पांच या छह महीने का गैप था, और हम लगभग हर दिन चिट्ठियां लिखते थे। मैं यह नहीं भूल सकती। मैं उनके साथ बिताया एक भी पल नहीं भूल सकती।" उन्होंने कहा कि वह बहुत कम लड़ते थे, और जब लड़ते भी थे, तो वह यह पक्का करती थीं कि उनकी अनबन अजय की फ्लाइंग ड्यूटी में कभी न आए। आपको यह बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन अजय मुझसे कहते थे कि हमें लड़े हुए बहुत समय हो गया है। और मैं उनसे कहती थी कि ऐसा मत कहो, क्योंकि फिर ऐसा कुछ होता था कि उसी दिन हम किसी न किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़ते थे। बता दे, फिल्म सफेद सागर में अजय आहूजा का किरदार अभिनेता सिद्धार्थ ने निभाया है।