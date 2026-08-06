‘पति नहीं मिला, लेकिन दो घर खरीदने के पैसे कमा लिए’, मल्लिका शेरावत ने 13 साल पुराने रियलिटी शो पर दिया बयान

ETimes के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, मल्लिका शेरावत ने 'द बैचलरेट इंडिया' की कमाई को लेकर बड़ा खुलासा किया। रियलिटी शो 'द बैचलरेट इंडिया: मेरे ख्यालों की मल्लिका' में अपने अनुभव को याद करते हुए मल्लिका ने कहा कि उन्हें इस डेटिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेने का कोई पछतावा नहीं है, भले ही उन्हें इससे उनका जीवनसाथी नहीं मिला। उन्होंने मजाक में कहा, यह शो मेरे लिए आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद रहा क्योंकि इसकी कमाई से मैंने दो घर खरीदने खरीदे, और जिनके किराए से अब मेरी अच्छी कमाई होती है। बता दें कि ये शो 13 साल पहले यानी 2013 में टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें 15 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें से मल्लिका को अपने लिए एक जीवन साथ का चुनाव करना था।