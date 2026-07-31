The Traitors के लॉन्च पर मल्लिका शेरावत की हुई बेइज्जती? श्वेता तिवारी के साथ खड़ीं अभिनेत्री हुईं नाराज

Mallika Sherawat in The Traitors: करण जौहर का चर्चित रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने के लिए तैयार है। नए सीजन के लॉन्च इवेंट में जहां शो के 21 प्रतियोगियों का परिचय कराया गया, वहीं मंच पर हुए कुछ घटनाक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। एक ओर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ कथित तौर पर हुई अनदेखी ने लोगों का ध्यान खींचा, तो दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती के एक बयान को लेकर इंटरनेट पर नई बहस शुरू हो गई।