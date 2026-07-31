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‘ध्रुव राठी ने BJP के झूठ को किया एक्सपोज’, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पेपर लीक की खबरों पर बोला हमला

Arvind Kejriwal On Dhruv Rathee Exposing BJP: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 31, 2026

Arvind Kejriwal On Dhruv Rathee Exposing BJP

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना (सोर्स- X/@dhruv_rathee)

Arvind Kejriwal On Dhruv Rathee Exposing BJP: देश की राजनीति में इन दिनों छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने दावा किया कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में उन आरोपों का जवाब दिया है, जिनके जरिए पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ध्रुव राठी ने तथ्यों के आधार पर उन दावों का खंडन किया है, जो कुछ टीवी चैनलों के जरिए पंजाब की छवि खराब करने के लिए फैलाए जा रहे थे। उनके इस पोस्ट के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया।

ध्रुव राठी ने क्या कहा?

अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने हाल ही में हुए छात्र आंदोलन और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन के बाद कुछ राजनीतिक दल बौखलाहट में बिना ठोस तथ्यों के प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में युवाओं की भाषा और ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है।

राठी ने कहा कि कुछ विज्ञापनों और बयानों के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कई राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया।

पंजाब के पेपर लीक मामले पर रखी अपनी बात

ध्रुव राठी ने वीडियो में पंजाब के कथित पेपर लीक विवाद का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि जिस घटना को पेपर लीक बताया जा रहा है, वह वास्तव में एक हाईटेक नकल का मामला था, जिसमें कुछ लोगों ने तकनीक का गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है।

राठी का कहना था कि इस घटना को पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उनके मुताबिक, किसी एक घटना के आधार पर पूरे शिक्षा मॉडल को असफल बताना तथ्यों के अनुरूप नहीं है।

शिक्षा के आंकड़ों का दिया हवाला

वीडियो में ध्रुव राठी ने केंद्र सरकार और विभिन्न सरकारी संस्थाओं की रिपोर्टों का हवाला देते हुए पंजाब की शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन में पंजाब को कई श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उनका दावा था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई मानकों पर राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकांश सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर सुविधाएं उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में स्मार्ट क्लासरूम भी शुरू किए जा चुके हैं। राठी ने यह भी कहा कि राज्य के शिक्षकों को विदेशों में प्रशिक्षण देने जैसी पहलें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

बीजेपी पर साधा निशाना

ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाने के लिए तथ्यों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना था कि यदि किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो केवल राजनीतिक कारणों से उसे बदनाम करना उचित नहीं कहा जा सकता।

वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो साझा करते हुए यही संदेश देने की कोशिश की कि पंजाब सरकार की शिक्षा संबंधी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर केवल नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है। हालांकि, इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का यह विवाद आने वाले दिनों में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।

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Updated on:

31 Jul 2026 04:21 pm

Published on:

31 Jul 2026 04:21 pm

Hindi News / Entertainment / ‘ध्रुव राठी ने BJP के झूठ को किया एक्सपोज’, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पेपर लीक की खबरों पर बोला हमला

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