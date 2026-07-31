‘ध्रुव राठी ने BJP के झूठ को किया एक्सपोज’, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पेपर लीक की खबरों पर बोला हमला

Arvind Kejriwal On Dhruv Rathee Exposing BJP: देश की राजनीति में इन दिनों छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने दावा किया कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में उन आरोपों का जवाब दिया है, जिनके जरिए पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी।