Spiderman Brand New Day: दिमाग को काबू करने वाले खतरे से निपटता ‘स्पाइडरमैन’, पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बिगाड़ा खेल

अपनों, प्यार और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुका पीटर अब पूरी तरह स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों में जुटा हुआ है और शहर की सुरक्षा में लगा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी नया मोड़ तब लेती है, जब उसका सामना जीन ग्रे (सैडी सिंक) जैसी बेहद ताकतवर दुश्मन से होता है। जीन ग्रे के पास लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करने की असाधारण क्षमता है। उसकी रफ्तार और शक्तियां इतनी जबरदस्त हैं कि पीटर के लिए उससे मुकाबला करना बेहद कठिन साबित होने लगता है।