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Spiderman Brand New Day: दिमाग को काबू करने वाले खतरे से निपटता ‘स्पाइडरमैन’, पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बिगाड़ा खेल

Spiderman Brand New Day Movie Box Office Collection: हॉलीवुड की फिल्म 'स्पाइडरमैन' ने इन दिनों भारतीय बॉक्स ऑफिस पर
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 31, 2026

Spiderman Brand New Day Movie Box Office Collection

स्पाइडरमैन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (फोटो सोर्स- IMDb)

Spiderman Brand New Day Movie Box Office Collection: सिनेमा प्रेमियों के लिए इस समय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, तो दूसरी ओर हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'स्पाइडर मैन: ब्रैंड न्यू डे' ने रिलीज होते ही कमाई के सारे समीकरण बदल दिए हैं। पहले ही दिन फिल्म ने ऐसी शुरुआत की कि कई पहले से चल रही फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आई।

कैसी है फिल्म की कहानी?

स्पाइडरमैन: नो वे होम की घटनाओं के बाद अब पीटर पार्कर (टॉम हॉलैंड) की असली पहचान दुनिया की यादों से पूरी तरह मिट चुकी है। लोगों के लिए वह सिर्फ स्पाइडरमैन है, जो हर मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए सामने आता है। अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए पीटर अब हर किसी से दूरी बनाकर रखता है। यहां तक कि एमजे (जेंडाया) और नेड (जेकब बटालॉन), जो कभी उसके सबसे करीबी दोस्त थे, वे भी उसे नहीं पहचानते।

अपनों, प्यार और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुका पीटर अब पूरी तरह स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों में जुटा हुआ है और शहर की सुरक्षा में लगा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी नया मोड़ तब लेती है, जब उसका सामना जीन ग्रे (सैडी सिंक) जैसी बेहद ताकतवर दुश्मन से होता है। जीन ग्रे के पास लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करने की असाधारण क्षमता है। उसकी रफ्तार और शक्तियां इतनी जबरदस्त हैं कि पीटर के लिए उससे मुकाबला करना बेहद कठिन साबित होने लगता है।

पहले दिन ही 'स्पाइडर मैन' ने मचाया धमाल

मार्वल की नई सुपरहीरो फिल्म 'स्पाइडर मैन: ब्रैंड न्यू डे' का इंतजार दुनियाभर के दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। भारत में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने करीब 60.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया। इसके साथ ही सिनेमाघरों में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 70 प्रतिशत से ज्यादा दर्ज की गई, जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए बेहद मजबूत शुरुआत मानी जाती है।

फिल्म की इस शानदार ओपनिंग का असर सीधे उन फिल्मों पर पड़ा जो पिछले कुछ दिनों से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही थीं।

'जन नायकन' की रफ्तार हुई धीमी

थलापति विजय की विदाई फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' ने रिलीज के पहले सप्ताह में शानदार प्रदर्शन करते हुए 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म लगातार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही थी।

हालांकि 'स्पाइडर मैन: ब्रैंड न्यू डे' की रिलीज के बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार कुछ धीमी पड़ती दिखाई दी। शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक आठवें दिन सुबह तक फिल्म ने लगभग 3.22 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन करीब 152.72 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों का मानना है कि नई बड़ी रिलीज आने के बाद स्क्रीन शेयरिंग और दर्शकों की पसंद में बदलाव का असर फिल्मों की कमाई पर पड़ना स्वाभाविक है।

'द ओडिसी' की कमाई में भी आई गिरावट

सिर्फ 'जन नायकन' ही नहीं, हॉलीवुड की दूसरी चर्चित फिल्म 'द ओडिसी' भी नई रिलीज के दबाव से अछूती नहीं रही। फिल्म ने पहले सप्ताह में लगभग 90.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और दूसरे सप्ताह तक इसका प्रदर्शन संतोषजनक बना हुआ था।

लेकिन 14वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने लगभग 1.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 134.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

नई रिलीज बदल देती है बॉक्स ऑफिस का गणित

फिल्म कारोबार में अक्सर देखा जाता है कि किसी बड़े स्टार या चर्चित फ्रेंचाइजी की फिल्म रिलीज होते ही पहले से सिनेमाघरों में चल रही फिल्मों के शो कम हो जाते हैं। इसका सीधा असर उनकी कमाई पर दिखाई देता है।

'स्पाइडर मैन: ब्रैंड न्यू डे' के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फिल्म को बड़ी संख्या में स्क्रीन मिलने के कारण कई फिल्मों के शोज में कटौती हुई, जिससे उनके कलेक्शन की रफ्तार प्रभावित हुई।

वीकेंड पर होगी असली परीक्षा

अब सभी की नजरें वीकेंड कलेक्शन पर टिकी हैं। यदि 'स्पाइडर मैन: ब्रैंड न्यू डे' इसी तरह दर्शकों को आकर्षित करती रही, तो आने वाले दिनों में यह कई और फिल्मों की कमाई पर असर डाल सकती है। वहीं 'जन नायकन' और 'द ओडिसी' जैसी फिल्मों के लिए वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों का समर्थन ही उनकी आगे की कमाई तय करेगा।

फिलहाल इतना तय है कि हॉलीवुड की इस नई सुपरहीरो फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आते ही प्रतिस्पर्धा को और भी दिलचस्प बना दिया है।

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Updated on:

31 Jul 2026 12:20 pm

Published on:

31 Jul 2026 12:20 pm

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