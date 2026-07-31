‘क्या ये कियारा आडवाणी हैं?’ Batwara 1947 के पोस्टर में कनिका कपूर को देख फैंस हुए कन्फ्यूज, बोले- ‘चेहरा इतना मिलता-जुलता कैसे

दिल्ली की रहने वाली कनिका कपूर फिल्म 'बटवारा 1947' से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। इससे पहले वह टीवी शो 'एक दूजे के वास्ते 2' में सुमन तिवारी की भूमिका निभा चुकी हैं। इसके अलावा वो 'मॉडर्न परिवार' और 'मर्डरबैड' जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। बता दें, कनिका ने कम उम्र में मॉडलिंग शुरू की थी और मिस मूड इंडिगो, फेमिना स्टाइल दिवा नॉर्थ और मणप्पुरम मिस क्वीन ऑफ इंडिया जैसे ब्यूटी पेजेंट अपने नाम किए हैं। थिएटर से जुड़ाव ने भी उनके अभिनय सफर को मजबूत आधार दिया।