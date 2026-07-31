श्वेता तिवारी का ‘धोखे’ पर तीखा बयान, राजा चौधरी के आरोपों से कड़ियां जोड़ने लगे नेटिजन्स

हाल ही में राजा चौधरी ने इंटरव्यू में दावा किया था कि 'कसौटी जिंदगी की' की शूटिंग के दौरान श्वेता तिवारी अपने को-स्टार सेजेन खान के साथ रिलेशनशिप में थीं। राजा ने कहा, "मैंने कभी श्वेता पर हाथ नहीं उठाया। हां, गुस्से में दरवाजे या टीवी जरूर तोड़े होंगे, लेकिन मारपीट के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।" इसके अलावा 93 लाख रुपये के फ्लैट के बदले बेटी पलक से दूरी बनाने के आरोप पर राजा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि श्वेता कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें पलक से मिलने नहीं देती थीं और उस समय वह कई कानूनी मुकदमों में फंसे हुए थे, जिससे उनके पास रहने की जगह नहीं थी। राजा ने कहा कि श्वेता इस समझौते के लिए राजी हुई थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इसे गलत तरीके से पेश किया। बता दें कि श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की शादी 1998 में हुई थी और घरेलू हिंसा व शराब की लत के आरोपों के बाद 2007 में दोनों का तलाक हो गया था।