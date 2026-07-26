स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर छिपाती रहीं टीवी एक्ट्रेस शगुफ्ता अली, बोलीं- ‘डर था कि काम मिलना बंद हो जाएगा’

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि कैसे लोग उनसे सेविंग्स न होने के बारे में सवाल करते थे। “जब 2017 से मुझे मुश्किलें आने लगीं, तो लोग मुझसे सवाल करने लगे, कहने लगे, 'क्या तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी?' बिल्कुल थी। मेरे पास बहुत सेविंग्स थीं, और मैंने इतने सालों में उन्हीं का इस्तेमाल किया। मैं कोई अंबानी, टाटा या अडानी तो नहीं हूं, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आपको क्या लगता है मेरे पास कितनी सेविंग्स हो सकती हैं? मैं एक टेलीविजन एक्टर हूं। मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूं। उस सेविंग्स से मुझे बीमारियां, रोजमर्रा के खर्चे, किराने का सामान, घर चलाना, सब कुछ करना पड़ता था।”