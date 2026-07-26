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स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर छिपाती रहीं टीवी एक्ट्रेस शगुफ्ता अली, बोलीं- ‘डर था कि काम मिलना बंद हो जाएगा’

Shagufta Ali Stage 3 Breast Cancer: वेटरन टीवी एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने खुलासा किया कि उन्होंने स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर की बात इसलिए छिपाई क्योंकि उन्हें डर था कि इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने आर्थिक तंगी, बचत खत्म होने और इलाज के संघर्ष पर भी खुलकर बात की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 26, 2026

Shagufta Ali

स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर छिपाती रहीं शगुफ्ता अली। (फोटो सोर्स: instagram-realshaguftaali)

Shagufta Ali Breast Cancer:टीवी एक्ट्रेस शगुफ्ता अली हमेशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर पर खुलकर बात करती रही हैं। स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर होने से लेकर अपनी और अपने पिता की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पैसे खत्म होने तक, उनका दावा है कि उन्होंने बिना किसी से किसी तरह की मदद मांगे सभी जिम्मेदारियां निभाईं। जब बात उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए उनकी बुराई होने की आती है, तो वो इस बारे में भी बहुत ईमानदार रही हैं। सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें ये डायग्नोसिस क्यों हुआ।

बताती तो इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता

शगुफ्ता ने बताया कि उन्होंने अपने स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस को सीक्रेट रखा क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके करियर पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उस समय इंडस्ट्री के रवैये से उन्हें लगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।

उन्होंने इस बारे में कभी बात क्यों नहीं की, पर शगुफ्ता अली ने जवाब दिया, “उस जमाने में उस चीज को ये कहा जाता था कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बताना नहीं बताना। बिल्कुल इस बारे में बात मत करो और इस बारे में बोलो मत। नहीं तो काम मिलना बंद हो जाएगा। फिर इंडस्ट्री वालों का बर्ताव भी ऐसा हो जाता है। इसलिए नहीं बताया था मैंने। इसके बाद, उन्होंने कहा कि गुजारा करने के लिए उन्हें अपनी ज्वेलरी और कार बेचनी पड़ी, हालांकि, उन्हें अपना घर बेचना पड़े ऐसी नौबत नहीं आई। आज भी, वो काम और मेडिकल कामों के लिए ऑटो रिक्शा में आराम से सफर करती हैं।

उनके पास कोई सेविंग्स क्यों नहीं बची थी

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि कैसे लोग उनसे सेविंग्स न होने के बारे में सवाल करते थे। “जब 2017 से मुझे मुश्किलें आने लगीं, तो लोग मुझसे सवाल करने लगे, कहने लगे, 'क्या तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी?' बिल्कुल थी। मेरे पास बहुत सेविंग्स थीं, और मैंने इतने सालों में उन्हीं का इस्तेमाल किया। मैं कोई अंबानी, टाटा या अडानी तो नहीं हूं, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आपको क्या लगता है मेरे पास कितनी सेविंग्स हो सकती हैं? मैं एक टेलीविजन एक्टर हूं। मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूं। उस सेविंग्स से मुझे बीमारियां, रोजमर्रा के खर्चे, किराने का सामान, घर चलाना, सब कुछ करना पड़ता था।”

मैंने अपने पैसे पार्टियां करने में नहीं उड़ाए

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोगों को इस बात से इतनी परेशानी क्यों थी कि मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मेरी बचत का मैंने क्या किया, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपने पैसे नाइट क्लब में जुआ खेलने, शराब पीने, लग्जरी लाइफ जीने या पार्टियां करने में तो नहीं उड़ाए। मुझे सबसे ज्यादा इस बात से तकलीफ होती थी कि बार-बार मुझसे पूछा जाता था कि मेरी सारी बचत कहां गई। सच तो ये है कि मेरी पूरी जमा-पूंजी मेरे अस्पताल के बिलों और इलाज पर खर्च हो गई।"

शगुफ्ता अली किस पर काम कर रही हैं?

शगुफ्ता अली, जो सीरियल में आने वाले दो साल के लीप के तौर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आने वाली थीं, अब शो का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें आदित्य गुप्ता की दादी का रोल निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट से हटना पड़ा। मेकर्स ने उनकी जगह नीलू वाघेला को ले लिया है।

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Updated on:

26 Jul 2026 07:35 am

Published on:

26 Jul 2026 07:35 am

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