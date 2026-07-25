‘हर बच्चा पढ़-लिख गया तो सवाल पूछेगा और कॉकरोच बन जाएगा’, Dharmendra Pradhan के इस्तीफे के बीच शेखर सुमन का बयान वायरल

जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब शेखर सुमन ने CJP आंदोलन पर अपनी राय रखी हो। इससे पहले भी वो कई एपिसोड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर अपने मजाकिया अंदाज में व्यंग कर चुके हैं। उन्होंने एक एपिसोड में कहा था कि किसी मंत्री के इस्तीफे से ज्यादा देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो युवाओं की आवाज को सामने ला सके। उनके इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरते हैं। शेखर सुमन का ये वीडियो तब सामने आया है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CJP छात्र आंदोलन के चलते आज इस्तीफा दे दिया है।