25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘हर बच्चा पढ़-लिख गया तो सवाल पूछेगा और कॉकरोच बन जाएगा’, Dharmendra Pradhan के इस्तीफे के बीच शेखर सुमन का बयान वायरल

Shekhar Suman on Government Schools: शेखर सुमन ने अपने शो 'Shekhar Tonite' में पिछले 10 सालों में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद होने के मुद्दे पर तीखा व्यंग्य किया। CJP प्रोटेस्ट के बीच उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "हर बच्चा पढ़-लिख गया तो सवाल पूछेगा और कॉकरोच बन जाएगा।"
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jul 25, 2026

Shekhar Suman on Government Schools

शिक्षा व्यवस्था पर शेखर सुमन का बयान। (फोटो सोर्स: instagram-shekhartonite)

Shekhar Suman on 94 Thousand Schools: एक्टर और टीवी होस्ट शेखर सुमन अपने डिजिटल सटायर शो 'शेखर टुनाइट (Shekhar Tonite)' के जरिए लगातार देश से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने शो के एक वीडियो क्लिप में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन और हजारों सरकारी स्कूलों के बंद होने के मुद्दे पर तीखा व्यंग्य किया। देखते ही देखते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

10 साल में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए (Shekhar Suman on Government Schools)

शेखर सुमन ने अपने शो में कहा कि पिछले 10 साल में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा, "पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अच्छी बात है। अब बच्चे कम से कम ये तो नहीं पूछेंगे कि टीचर कहां है? शौचालय कहां है? बिजली कहां है? और सरकार ये स्कूल बंद करके गरीबों की मदद ही कर रही है। क्योंकि बच्चे ज्यादा वक्त घर पर रहेंगे तो मां-बाप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। गरीब परिवारों के बीच प्रेम बढ़ेगा।"

हर बच्चा पढ़-लिख गया तो उसे सवाल पूछने की बुरी आदत लग जाएगी

इसके आगे उन्होंने कहा, "स्कूल इसलिए भी बंद होने चाहिए। क्योंकि हर बच्चा पढ़-लिख गया तो उसे सवाल पूछने की बुरी आदत लग जाएगी और फिर वो बड़ा होकर कॉकरोच बन जाएगा। पहले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बहुत तुलना होती थी। अमीर और गरीब दोनों के बच्चे अपने-अपने स्कूल जाते थे। इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूल ही खत्म कर दिए। ना रहेंगे गरीबों के स्कूल और ना होगी तुलना।"

CJP आंदोलन पर लगातार बोलते रहे हैं शेखर सुमन

जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब शेखर सुमन ने CJP आंदोलन पर अपनी राय रखी हो। इससे पहले भी वो कई एपिसोड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर अपने मजाकिया अंदाज में व्यंग कर चुके हैं। उन्होंने एक एपिसोड में कहा था कि किसी मंत्री के इस्तीफे से ज्यादा देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो युवाओं की आवाज को सामने ला सके। उनके इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरते हैं। शेखर सुमन का ये वीडियो तब सामने आया है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CJP छात्र आंदोलन के चलते आज इस्तीफा दे दिया है।

'शेखर टुनाइट' के बारे में

'शेखर टुनाइट' शेखर सुमन का डिजिटल सटायर और पॉलिटिकल-कमेंट्री शो है, जिसमें वो देश के गंभीर, राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन से जुड़े मुद्दों पर मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शो का फॉर्मेट स्टैंड-अप, मोनोलॉग और राजनीतिक सटायर का कॉम्बो है। इसकी छोटी-छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और दर्शकों के बीच पॉपुलर हैं।

बता दें कि शो के हालिया एपिसोड में सरकारी स्कूलों को लेकर दिया गया उनका ये सटायर भी इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है।

शो के जरिए शेखर सुमन लगातार शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं, जिन पर सोशल मीडिया पर भी बहस देखने को मिलती है।

‘मेरे प्यारे कॉकरोच, आपने कर दिखाया’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रकाश राज ने CJP और सोनम वांगचुक को दी बधाई

ये भी पढ़ें
Prakash Raj on Dharmendra Pradhan Resignation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

25 Jul 2026 07:26 pm

Published on:

25 Jul 2026 06:59 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘हर बच्चा पढ़-लिख गया तो सवाल पूछेगा और कॉकरोच बन जाएगा’, Dharmendra Pradhan के इस्तीफे के बीच शेखर सुमन का बयान वायरल

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सुसाइड करने का मन करता था’, Lock Upp में अपूर्वा मुखीजा ने बयां किया दर्द, कहा- सूफी मोतीवाला ने मुझे संभाला

Lock Upp
OTT

‘गौरव खन्ना से अच्छा मेरा डॉग था’, Lock Upp 2 में आकांक्षा चमोला के बयान पर भड़के फैंस, बोले- ‘अश्लील कंटेंट के अलावा तुमने दिया क्या है?’

Akanksha Chamola Gaurav Khanna
OTT

मनसा देवी मंदिर में ‘बिना जेब वाले कुर्ते’ के नियम पर शेखर सुमन का तंज, बोले- ‘ईमानदारी सिलाई से नहीं आती’

Shekhar Suman
OTT

‘हर हफ्ते 50 लाख कमाता हूं’, कुशाल टंडन के दावे पर वृद्धि पटवा का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘मुझे क्या फर्क पड़ता है’

Kushal Tandon
OTT

Lock Upp में भारी बवाल, हर्षद ने श्रेया को दिखाई मिडल फिंगर, लोग बोले- इसे शो से तुरंत बाहर निकालो

Harshad Chopda-Shreya Kalra Fight In Lock Upp
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.