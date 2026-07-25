‘तीन रातों से सोया नहीं, सिर्फ रोया हूं’, जंतर-मंतर पर छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज पर भावुक हुए शेखर सुमन

Shekhar Suman On Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर फिल्म और टीवी जगत से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब अभिनेता और टीवी होस्ट शेखर सुमन ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने शो शेखर टुनाइट के शुरुआती मोनोलॉग में छात्रों पर हुई कार्रवाई को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि वो पिछले तीन दिनों से ठीक से सो नहीं पाए और सिर्फ रोते रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उन छात्रों की गलती क्या थी, जो अपने भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे।