‘फिल्में युवाओं को प्रभावित करती हैं’, सेंसरशिप के समर्थन में उतरे Ravi Kishan, ‘मिर्जापुर’ रिलीज से पहले दिया बड़ा बयान

रवि किशन ने बताया कि पहले लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया जाता था और किताबें तक जला दी जाती थीं। उनका मानना है कि फिल्मों में ऐतिहासिक घटनाओं को बेहद सावधानी और तथ्यात्मक तरीके से पेश किया जाना चाहिए। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी किसी फिल्म में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कई कट लगाने को कहे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर रवि किशन ने कहा कि वो सबसे पहले वजह जानना चाहेंगे। यदि किसी फिल्म से किसी समुदाय की भावनाएं आहत होती हों, इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया हो या झूठी कहानी पेश की गई हो, तो वो खुद उसमें बदलाव करने के लिए तैयार रहेंगे। उनके मुताबिक, फिल्मों में भारी निवेश होता है, इसलिए विवाद की स्थिति में समाधान निकालना जरूरी है।