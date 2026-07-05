‘देश की सेवा कब करते हैं?’ रवि किशन पर राखी सावंत का तीखा सवाल, बोलीं- फिल्मों से राजनीति के लिए समय मिलता कब है?’

राखी सावंत ने कहा कि किसी भी नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना होती है। उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति एक साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और राजनीति दोनों में सक्रिय रहता है, तो लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन कैसे बना रहा है और आखिर फिल्मों से राजनीति के लिए समय मिलता कब है?। हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि उनका बयान किसी व्यक्तिगत आरोप के रूप में नहीं, बल्कि एक सवाल के तौर पर देखा जाना चाहिए।