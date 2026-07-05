आमिर खान की शादी में जाते वक्त बीच में ही रुका अंबानी परिवार का काफिला, भारी बारिश के चलते सड़क पर गिरी पेड़ की डाल

Ambani Family In Aamir Khan Wedding (सोर्स- @ollywoodchronicle)
Ambani Family In Aamir Khan Wedding: मुंबई में मानसून की बारिश ने रविवार को आम जनजीवन के साथ-साथ हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों पर भी असर डाल दिया। शहर के कई इलाकों में जलभराव और तेज हवाओं के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देश के सबसे चर्चित कारोबारी परिवारों में शामिल अंबानी परिवार का काफिला भी कुछ देर के लिए सड़क पर रुकने को मजबूर हो गया।
दरअसल, अंबानी परिवार अभिनेता आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में शामिल होने के लिए बांद्रा स्थित उनके घर जा रहा था। इसी दौरान बांद्रा की नरगिस दत्त रोड पर तेज हवा के कारण पेड़ की बड़ी डाल सड़क पर गिर गई। इससे कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही रुक गई और अंबानी परिवार का काफिला भी वहीं थम गया।
हालांकि राहत की बात यह रही कि प्रशासन और संबंधित टीम ने तुरंत सड़क से गिरी हुई डाल को हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक फिर से सामान्य हो गया। थोड़ी देर की रुकावट के बाद अंबानी परिवार का काफिला अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
रविवार को मुंबई में सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही थी। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं, जबकि तेज हवाओं के कारण जगह-जगह पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने की घटनाएं भी सामने आईं। नरगिस दत्त रोड पर हुआ यह हादसा भी इसी खराब मौसम का नतीजा माना जा रहा है।
हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली और सड़क को जल्द ही साफ कर दिया गया। प्रशासन लगातार लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।
इसी बीच आमिर खान की शादी भी पूरे दिन सुर्खियों में रही। अभिनेता अपनी करीबी मित्र गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। यह आमिर की तीसरी शादी है, जबकि गौरी स्प्रैट की दूसरी शादी बताई जा रही है।
इससे पहले आमिर खान ने रीना दत्ता से विवाह किया था, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और इरा खान हैं। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की, लेकिन 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। किरण और आमिर का एक बेटा आजाद है, जिसकी परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं।
आमिर खान की शादी को निजी समारोह रखा गया है, लेकिन इसमें फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस जगत की कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। निर्देशक आशुतोष गोवारीकर अपनी पत्नी सुनीता गोवारीकर के साथ सबसे पहले पहुंचने वाले मेहमानों में शामिल रहे।
भारी बारिश के बावजूद मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। इसी दौरान अंबानी परिवार के काफिले के कुछ देर रुकने की घटना भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने इसे मुंबई के मानसून की एक और चुनौती बताया, जहां मौसम कभी भी किसी की योजना बदल सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग