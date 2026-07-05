आमिर खान की शादी में जाते वक्त बीच में ही रुका अंबानी परिवार का काफिला, भारी बारिश के चलते सड़क पर गिरी पेड़ की डाल

Ambani Family In Aamir Khan Wedding: मुंबई में मानसून की बारिश ने रविवार को आम जनजीवन के साथ-साथ हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों पर भी असर डाल दिया। शहर के कई इलाकों में जलभराव और तेज हवाओं के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देश के सबसे चर्चित कारोबारी परिवारों में शामिल अंबानी परिवार का काफिला भी कुछ देर के लिए सड़क पर रुकने को मजबूर हो गया।