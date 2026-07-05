स्टेज पर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की चल रही थी मेंहदी, अचानक दूल्हे ने मारी धांसू एंट्री, दिया सरप्राइज

Anshula Kapoor Wedding: कपूर परिवार में इन दिनों जश्न का माहौल है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी से पहले शुरू हुई प्री-वेडिंग रस्मों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मेहंदी, चूड़ा और कलीरा सेरेमनी के दौरान अंशुला का अंदाज और परिवार का प्यार लोगों का दिल जीत रहा है।