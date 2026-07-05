स्टेज पर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की चल रही थी मेंहदी, अचानक दूल्हे ने मारी धांसू एंट्री, दिया सरप्राइज

Anshula Kapoor Wedding (सोर्स- @namastebollywood.in)
Anshula Kapoor Wedding: कपूर परिवार में इन दिनों जश्न का माहौल है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी से पहले शुरू हुई प्री-वेडिंग रस्मों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मेहंदी, चूड़ा और कलीरा सेरेमनी के दौरान अंशुला का अंदाज और परिवार का प्यार लोगों का दिल जीत रहा है।
शादी की रस्मों की शुरुआत मेहंदी समारोह से हुई, जहां अंशुला कपूर ने पारंपरिक हरे रंग के बजाय टील ब्लू रंग का खूबसूरत लहंगा पहनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका यह लुक गुजराती संस्कृति से प्रेरित था और इसमें मिरर वर्क के साथ पटोला कला की झलक दिखाई दी।
अंशुला ने सोशल मीडिया पर अपने आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि वह ऐसा परिधान चाहती थीं, जो उनके होने वाले ससुराल की संस्कृति और विरासत का सम्मान करे। इसी सोच के साथ उन्होंने यह खास डिजाइन चुना।
मेहंदी समारोह का सबसे खास पल तब आया, जब दूल्हे राजा रोहन ठक्कर ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते समारोह में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अंशुला को गले लगाया और दोनों ने साथ मिलकर डांस किया। कपल की रोमांटिक केमिस्ट्री ने समारोह में मौजूद मेहमानों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिल जीत लिया। दोनों की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर फैंस लगातार प्यार बरसा रहे हैं।
इस मेहंदी समारोह को और भी यादगार बनाने का जिम्मा अंशुला की बहनों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने उठाया। दोनों ने पूरी तैयारी बेहद गोपनीय रखी और अंशुला के लिए शानदार सरप्राइज प्लान किया।
अंशुला ने बताया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके लिए इतनी खास तैयारियां की गई हैं। जब उन्हें पूरा आयोजन देखने को मिला तो वह भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी बहनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने इस दिन को जिंदगी भर के लिए यादगार बना दिया।
मेहंदी के बाद चूड़ा और कलीरा की रस्म भी पूरे उत्साह के साथ निभाई गई। ऑलिव ग्रीन सूट में सजी अंशुला दोस्तों और परिवार के साथ डांस करती नजर आईं। उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वह अपनी शादी के हर पल का खुलकर आनंद ले रही हैं।
समारोह में मौजूद परिवार और करीबी दोस्तों ने भी इस खुशी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कपूर परिवार के इस जश्न की झलकियां सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं।
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर 6 जुलाई को विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। शादी को लेकर कपूर परिवार में उत्साह अपने चरम पर है। पिता बोनी कपूर और भाई अर्जुन कपूर के लिए भी यह मौका बेहद भावुक माना जा रहा है।
फैंस अब शादी की पहली तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर प्री-वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो लगातार चर्चा में बने हुए हैं।
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