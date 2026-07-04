778 स्क्रीन, फिर भी नहीं जुटे दर्शक! हुमा कुरैशी की ‘Baby Do Die Do’ के ओपनिंग डे पर लगा झटका

Baby Do Die Do Box Office Collection Day 1: हुमा कुरैशी की मोस्टअवेटेड डार्क कॉमेडी एक्शन थ्रिलर 'Baby Do Die Do' आखिरकार थिएटर में रिलीज हो गई है। हालांकि फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही। फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में करीब 0.40 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया। बड़े बजट की फिल्मों से मिल रही कड़ी टक्कर और सीमित स्क्रीन रिलीज का असर इसकी ओपनिंग पर साफ देखने को मिला।