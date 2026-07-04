‘मैं ‘हेरा फेरी 3′ धुरंधर से बड़ी बना देता’, बेइज्जत होने के बयान के बीच प्रियदर्शन का फिल्म छोड़ने पर नया दावा

Hera Pheri 3 Controversy: बॉलीवुड की सबसे चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी' एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार फिल्म के निर्देशक रहे प्रियदर्शन ने निर्माता फिरोज नाडियाडवाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें फिल्म बनाने का मौका मिलता तो 'हेरा फेरी 3' देश की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती थी। वहीं कानूनी विवादों और आपसी मतभेदों के चलते अब फिल्म का भविष्य अधर में नजर आ रहा है।