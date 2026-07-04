‘मैं ‘हेरा फेरी 3′ धुरंधर से बड़ी बना देता’, बेइज्जत होने के बयान के बीच प्रियदर्शन का फिल्म छोड़ने पर नया दावा

Hera Pheri 3 Controversy (सोर्स- IMDb)
Hera Pheri 3 Controversy: बॉलीवुड की सबसे चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी' एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार फिल्म के निर्देशक रहे प्रियदर्शन ने निर्माता फिरोज नाडियाडवाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें फिल्म बनाने का मौका मिलता तो 'हेरा फेरी 3' देश की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती थी। वहीं कानूनी विवादों और आपसी मतभेदों के चलते अब फिल्म का भविष्य अधर में नजर आ रहा है।
बॉलीवुड में जब भी सबसे यादगार कॉमेडी फिल्मों का जिक्र होता है तो 'हेरा फेरी' का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राजू, श्याम और बाबूराव की तिकड़ी आज भी दर्शकों की पसंदीदा है। लेकिन जिस फिल्म के तीसरे भाग का फैंस सालों से इंतजार कर रहे हैं, उसी को लेकर अब नई मुश्किलें सामने आ गई हैं।
हाल ही में निर्देशक प्रियदर्शन ने साफ कर दिया कि वो अब 'हेरा फेरी 3' का निर्देशन नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने निर्माता फिरोज नाडियाडवाला पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें कई बार अपमानित किया गया।
प्रियदर्शन ने मिड डे साथ एक बातचीत में कहा कि निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने कई मौकों पर उनका सम्मान नहीं किया। उनके मुताबिक, उन्हें यह तक कहा गया कि पहली 'हेरा फेरी' का उनका वर्जन कमजोर था और बाद में उसे दोबारा एडिट कर बेहतर बनाया गया।
निर्देशक का कहना है कि इन बातों ने उन्हें काफी आहत किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह सिर्फ अक्षय कुमार के आग्रह पर 'हेरा फेरी 3' के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस फिल्म को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है।
प्रियदर्शन ने दावा किया कि अगर उन्हें फिल्म बनाने का पूरा अवसर मिलता, तो वह 'हेरा फेरी 3' को भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी में बदल सकते थे। उनका मानना है कि फिल्म की कहानी और किरदारों में इतनी ताकत थी कि यह हाल की बड़ी फिल्मों को भी चुनौती दे सकती थी।
उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने कहानी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को सुनाई, तो तीनों कलाकार काफी उत्साहित थे और फिल्म को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी।
प्रियदर्शन के मुताबिक, फिल्म की घोषणा के बाद उन्हें एक प्रोडक्शन कंपनी की ओर से कानूनी नोटिस जैसी जानकारी मिली। तभी उन्हें एहसास हुआ कि 'हेरा फेरी 3' को लेकर अधिकारों और कॉपीराइट से जुड़े कई विवाद पहले से मौजूद हैं।
उनका कहना है कि इन कानूनी उलझनों की वजह से फिल्म का निर्माण लगातार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि दर्शकों को फिर कभी राजू, श्याम और बाबूराव की तिकड़ी एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी या नहीं।
प्रियदर्शन ने फ्रेंचाइजी के तीनों हिस्सों की तुलना करते हुए कहा कि पहली फिल्म ने एक नई शुरुआत की थी, दूसरी फिल्म ने उसकी लोकप्रियता को आगे बढ़ाया, लेकिन तीसरे भाग का भविष्य फिलहाल बेहद अनिश्चित दिखाई देता है।
उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। कई फैंस चाहते हैं कि पुराने मतभेद खत्म हों और मूल टीम एक बार फिर साथ आए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लगातार कानूनी विवादों से फिल्म की रिलीज और भी मुश्किल हो सकती है।
साल 2000 में रिलीज हुई 'हेरा फेरी' हिंदी सिनेमा की सबसे सफल कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने ऐसा जादू चलाया कि इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं।
इसके बाद 2006 में आई 'फिर हेरा फेरी' ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। समय के साथ यह फ्रेंचाइजी टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया मीम्स के जरिए नई पीढ़ी तक भी पहुंच गई। बाबूराव का किरदार आज भी भारतीय पॉप कल्चर का अहम हिस्सा माना जाता है।
हालांकि तीसरे भाग को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई बार अलग-अलग खबरें सामने आईं। कभी कलाकारों के बाहर होने की चर्चा हुई तो कभी उनकी वापसी की। अब प्रियदर्शन के ताजा बयान और कानूनी विवादों ने फिल्म के भविष्य पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
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