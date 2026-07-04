‘केतन सिया के टाइप का नहीं था’ कहकर बुरी फंसी शोभा डे, केतन अग्रवाल मर्डर केस में जमकर हुईं ट्रोल

दरअसल, शोभा डे ने अपने कॉलम में इस हाई-प्रोफाइल मामले के कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने अरेंज मैरिज, युवाओं की पसंद-नापसंद, पारिवारिक दबाव और रिश्तों के बदलते स्वरूप जैसे मुद्दों को जोड़ते हुए अपनी राय रखी। लेख में ये भी संकेत दिया गया कि अगर किसी युवा पर उसकी इच्छा के खिलाफ शादी का दबाव हो, तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, इस लेख में ये भी लिखा गया कि सिया के एक्शन उस लिहाज से जायज हैं, जितना शादी का दबाव उस पर पड़ रहा था।