‘मोटी और अनअट्रैक्टिव’ कहकर ठुकरा दी गई थीं रेखा, संजय खान की पत्नी ने बदली किस्मत!

फराह ने बताया, "रेखा ने कहा, 'जब मैं इंडस्ट्री में पहली बार आई थी, तो मैं बहुत मोटी थी और ज्यादा आकर्षक नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पिता मेरे साथ फोटोशूट नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी मां जरीन बार-बार कहती थीं, 'इस लड़की को देखो, इसकी खूबसूरत आंखें और प्यारा चेहरा देखो, प्लीज इसके साथ फोटोशूट करो।' तब तुम्हारे पिता ने बहुत बिना मर्जी मेरे साथ फोटोशूट के लिए हामी भरी। और जब तस्वीरें आईं, तो उन्होंने कहा, 'ठीक है, ये अच्छी लग रही है। हम फिल्म करेंगे।' इस तरह मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई'।"