‘खुद ही टिकट खरीद लिए’, ‘अल्फा’ रिलीज के बाद दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट पर कसा तंज?, जानें क्या है सच

रिएलिटी इससे अलग है। दिव्या खोसला ने हाल में आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को लेकर ऐसा कोई बयान या पोस्ट शेयर नहीं किया है। दरअसल, वायरल पोस्ट 2024 के उस विवाद से जुड़ी है, जब अक्टूबर 2024 में दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि 'जिगरा' की कहानी उनकी फिल्म 'सावी' से मिलती-जुलती है। साथ ही उन्होंने फिल्म की टिकट बिक्री और बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। अब उसी पुराने पोस्ट को एडिट कर उसमें 'जिगरा' की जगह 'अल्फा' का नाम जोड़ दिया गया है और इसे हालिया पोस्ट बताकर वायरल किया जा रहा है।