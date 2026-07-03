‘ये स्पाई फिल्म है या फैशन शो’, ‘Alpha’ का बिकिनी सीन देख सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

Alia Bhatt and Sharvari Bikini Scenes in Alpha: आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर स्पाई थ्रिलर 'Alpha' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज यानी 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर शुरुआती दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म का एक कथित लीक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक्ट्रेस बिकिनी लुक में नजर आ रही हैं। इस क्लिप के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और कई यूजर्स ने फिल्म के मेकर्स की आलोचना शुरू कर दी है।