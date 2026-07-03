सलमान खान फायरिंग केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने खड़े कर लिए हाथ, कोर्ट में सरेंडर करने का दिया आवेदन

Salman Khan House Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बहुचर्चित मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अनमोल ने विशेष मकोका (MCOCA) कोर्ट में आवेदन देकर इस मामले में औपचारिक रूप से सरेंडर करने की इच्छा जताई है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब इस केस की सुनवाई पहले से जारी है और कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।