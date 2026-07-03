सलमान खान फायरिंग केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने खड़े कर लिए हाथ, कोर्ट में सरेंडर करने का दिया आवेदन

Salman Khan House Firing Case (सोर्स- @PTI)
Salman Khan House Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बहुचर्चित मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अनमोल ने विशेष मकोका (MCOCA) कोर्ट में आवेदन देकर इस मामले में औपचारिक रूप से सरेंडर करने की इच्छा जताई है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब इस केस की सुनवाई पहले से जारी है और कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।
अनमोल बिश्नोई ने अपनी याचिका में कहा है कि वह निष्पक्ष सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से अदालत के सामने पेश होना चाहता है। उसका कहना है कि वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहता है ताकि मुकदमे की सुनवाई बिना किसी अनावश्यक देरी के आगे बढ़ सके।
फिलहाल अनमोल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। नवंबर 2025 में उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत आने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कथित आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसी वजह से वह न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की अदालत में सीधे पेश नहीं हो सकता।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन को प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए ताकि अनमोल की औपचारिक गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया पूरी की जा सके। यह प्रक्रिया अदालत की अनुमति से शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पूरी की जा सकती है।
अनमोल का तर्क है कि उसके सरेंडर से अभियोजन पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके विपरीत इससे मुकदमे की सुनवाई तेज होगी और भविष्य में कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाएं नहीं आएंगी।
याचिका में यह भी बताया गया है कि सलमान खान फायरिंग केस का ट्रायल पहले से जारी है। इस दौरान अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन उस समय अनमोल अदालत में मौजूद नहीं था। ऐसे में वह चाहता है कि आगे की पूरी न्यायिक प्रक्रिया में उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
विशेष अदालत ने इस आवेदन पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा है। अब अभियोजन पक्ष के जवाब के बाद अदालत तय करेगी कि अनमोल को इस मामले में किस प्रक्रिया के तहत पेश किया जाएगा।
14 अप्रैल 2024 की सुबह मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो बाइक सवार हमलावरों ने सलमान खान के घर के सामने फायरिंग की थी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने इस मामले को संगठित अपराध से जोड़ते हुए मकोका की धाराएं लगाईं और दावा किया कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की साजिश थी।
जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी वांछित आरोपी बनाया गया।
इस मामले में विक्की गुप्ता, सागर पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह सहित कई आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। एक अन्य आरोपी अनुज कुमार थपन की पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो चुकी है।
अब अनमोल बिश्नोई के सरेंडर की अर्जी ने इस हाई-प्रोफाइल केस को नया मोड़ दे दिया है। अगर अदालत उसकी याचिका स्वीकार करती है तो वो भी आधिकारिक रूप से इस मुकदमे की न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा बन जाएगा। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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