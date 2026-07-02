‘रामायण’ में रणबीर कपूर का दिव्य लुक क्यों बना चर्चा का विषय? 335 ग्राम के हार की कहानी ने बढ़ाया एक्साइटमेंट

फिल्म के टीजर में रणबीर कपूर के फर्स्ट-लुक काफी चर्चा में था, जिसकी वजह सबसे खास आकर्षण 335 ग्राम का सोने का हार है। इसे भगवान राम के प्रसिद्ध धनुष 'कोदंड' से प्रेरित होकर तैयार किया गया है और ये हार केवल एक ज्वेलरी नहीं बल्कि भगवान राम के साहस, धर्मनिष्ठा, दृढ़ संकल्प और मर्यादा का प्रतीक है। इसे उनके सूर्यवंशी वंश और आध्यात्मिक व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर तैयार किया गया।