राम कपूर की बदतमीजी पर भड़कीं Kangana Ranaut, बोलीं- Lock Upp में आए ही क्यो हो?

Kangana Ranaut Calls Out Ram Kapoor: रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सज़ा' का आने वाला जजमेंट डे एपिसोड जबरदस्त ड्रामे से भरपूर होने वाला है। शो के नए प्रोमो ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार शो की पूर्व होस्ट कंगना रनौत एक खास भूमिका में वापसी कर रही हैं। प्रोमो में कंगना सीधे अभिनेता राम कपूर के रवैये पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं और उन्हें खुलकर फटकार लगाती दिखाई देती हैं।