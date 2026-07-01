पीछे से वीडियो लेने पर फूटा Neha Dhupia का गुस्सा, बोलीं- बंद करो ये बदतमीजी करना

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में नेहा धूपिया हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मीडिया से मिल रही थीं। इसी दौरान उनकी नजर उन कैमरों पर पड़ी जो लगातार उनका पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ऐसे वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा चुके हैं, जिससे एक्ट्रेस पहले भी असहज महसूस कर चुकी थीं। एक दिन पहले ही दौड़ते हुए उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें उनके बैक शॉट को जूम करके दिखाया गया।