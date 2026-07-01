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Bosco Martis: सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस, जानें अब कैसी है हालत

Bosco Martis Health Update: कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉस्को को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला. चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 01, 2026

Bosco Martis Hospitalised

Bosco Martis Hospitalised (सोर्स- @ boscomartis)

Bosco Martis Hospitalised: बॉलीवुड के लोकप्रिय कोरियोग्राफर बॉस्को लेस्ली मार्टिस इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। कई सुपरहिट गानों को अपनी कोरियोग्राफी से यादगार बनाने वाले बॉस्को को सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात ये है कि शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स सामान्य बताई जा रही हैं और डॉक्टर एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। अब कैसी है बॉस्को की तबीयत, चलिए जानते हैं।

सीने में दर्द महसूस कर रहे थे कोरियोग्राफर

बताया जा रहा है कि बॉस्को को पिछले कुछ दिनों से लगातार सीने में असहजता महसूस हो रही थी। शुरुआत में उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होकर विस्तृत परीक्षण कराने की सलाह दी। इसके बाद 27 जून को उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां से उनकी नियमित मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है।

शुरुआती रिपोर्ट्स में नहीं मिली बड़ी परेशानी

अस्पताल में भर्ती होने के बाद बॉस्को के कई मेडिकल टेस्ट और स्कैन किए गए। शुरुआती जांच में किसी गंभीर बीमारी के संकेत नहीं मिले हैं। इसके बावजूद डॉक्टर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। मेडिकल टीम का मानना है कि सभी रिपोर्ट्स पूरी तरह संतोषजनक आने के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अगले कुछ दिनों में बॉस्को अपने घर लौट सकते हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

लगातार बिजी शेड्यूल का पड़ा असर

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से बॉस्को लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। लंबे शूटिंग शेड्यूल, रिहर्सल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा था। माना जा रहा है कि अत्यधिक व्यस्तता और थकान की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल सलाह लेने का फैसला किया।

बॉलीवुड के सबसे सफल कोरियोग्राफर्स में एक

बॉस्को मार्टिस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित डांस डायरेक्टर्स में शामिल हैं। उन्होंने सीजर गोंसाल्वेस के साथ मिलकर 'बॉस्को-सीजर' की मशहूर जोड़ी बनाई, जिसने पिछले दो दशकों में बॉलीवुड के कई ब्लॉकबस्टर गानों की कोरियोग्राफी की है।

बताया जाता है कि दोनों ने 75 से ज्यादा फिल्मों और सैकड़ों गानों को कोरियोग्राफ किया है। उनकी कोरियोग्राफी में आधुनिक डांस स्टाइल, ऊर्जा और शानदार विजुअल अपील देखने को मिलती है, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई।

कई सुपरस्टार्स के साथ कर चुके हैं काम

बॉस्को ने सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और कई अन्य बड़े सितारों के साथ काम किया है। फिल्म कॉकटेल के लोकप्रिय गीत 'तुम ही हो बंधु' समेत कई हिट गानों की कोरियोग्राफी उनके खाते में दर्ज है। हाल ही में वह प्रियंका चोपड़ा की आगामी फिल्म वाराणसी के लिए भी काम कर रहे थे।

परिवार की ओर से नहीं आया आधिकारिक बयान

अब तक बॉस्को मार्टिस या उनके परिवार की ओर से उनकी सेहत को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि करीबी सूत्रों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती करना पूरी तरह एहतियाती कदम था और उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर जल्द ही उन्हें छुट्टी दे सकते हैं।

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Updated on:

01 Jul 2026 08:37 am

Published on:

01 Jul 2026 08:35 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Bosco Martis: सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस, जानें अब कैसी है हालत

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