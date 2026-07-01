Bosco Martis: सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस, जानें अब कैसी है हालत

Bosco Martis Hospitalised: बॉलीवुड के लोकप्रिय कोरियोग्राफर बॉस्को लेस्ली मार्टिस इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। कई सुपरहिट गानों को अपनी कोरियोग्राफी से यादगार बनाने वाले बॉस्को को सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात ये है कि शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स सामान्य बताई जा रही हैं और डॉक्टर एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। अब कैसी है बॉस्को की तबीयत, चलिए जानते हैं।