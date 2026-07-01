‘Bisexual है आकांशा चमोला’, गौरव खन्ना के साथ तलाक अनाउंस करने के बाद सामने आया चौंकाने वाला दावा

गौरतलब है कि आकांक्षा चमोला पिछले कुछ दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर पहले ही सुर्खियों में हैं। शो के प्रीमियर एपिसोड में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया था कि वह अभिनेता गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। बाद में आकांक्षा ने साफ किया कि उनके और गौरव के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर दोनों की सोच अलग होने के कारण उन्होंने अलग होने का फैसला लिया।