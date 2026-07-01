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सुनीता आहूजा को गोविंदा ने शादी में दिया धोखा? बोलीं- शुरू से ही हो रहा, मैं बस अपने बच्चों के लिए जीती हूं

Sunita Ahuja On Govinda Cheating Affair: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में शादी में मिले धोखे को लेकर खुलकर बात की है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 01, 2026

Sunita Ahuja On Govinda CheatingSunita Ahuja On Govinda Cheating Affair Affair

Sunita Ahuja On Govinda Cheating Affair

Sunita Ahuja On Govinda Cheating Affair: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है। कभी अपने मजाकिया अंदाज तो कभी बेबाक बयानों के कारण सुनीता अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। इन दिनों वो रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें साझा कीं, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। शो के दौरान उन्होंने अपनी शादी, परिवार और रिश्ते में आई मुश्किलों पर खुलकर बात की और ये भी स्वीकार किया कि अगर रिश्ते में बेवफाई हुई भी हो, तो अब उसे बदलना उनके हाथ में नहीं है।

शादी के रिश्ते पर पहली बार खुलकर बोलीं सुनीता

शो में साथी कंटेस्टेंट श्रेया कालरा के साथ बातचीत के दौरान सुनीता आहूजा से उनके पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने रिश्ते में धोखे का दर्द महसूस होने की बात कही थी। इस पर सुनीता ने बिना किसी लाग-लपेट के जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ भी है तो अब उसके बारे में सोचकर कुछ बदलने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि गोविंदा एक बड़े फिल्म स्टार रहे हैं और ऐसे लोगों की जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें होती रहती हैं। उनका मानना है कि अब इस उम्र में पुरानी बातों को लेकर परेशान होने से केवल तनाव ही बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया है।

'मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूं'

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी इस बात का दुख नहीं होता, तो सुनीता ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनके बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पूरा ध्यान अपने परिवार और बच्चों पर रहता है और वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं।

सुनीता ने ये भी कहा कि किसी इंसान को हर समय नियंत्रित करना संभव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उसे चौबीस घंटे रोककर नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में शांति और सुकून को ज्यादा महत्व देना सीख लिया है।

अलग-अलग घरों में रहने की बताई वजह

बातचीत के दौरान सुनीता ने अपने और गोविंदा के रहने के तरीके पर भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके दो अलग-अलग घर हैं। गोविंदा के घर पर अक्सर लोगों का आना-जाना लगा रहता है, जबकि उन्हें अपनी निजी जिंदगी में शांति और प्राइवेसी पसंद है। इसी वजह से उन्होंने अपने लिए अलग स्पेस बनाना बेहतर समझा।

हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब रिश्ते में दूरी नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवनशैली और व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा है।

प्यार की तलाश नहीं, जिंदगी से हैं संतुष्ट

सुनीता आहूजा ने यह भी कहा कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और समझा है। अब उन्हें किसी नए रिश्ते या नए प्यार की तलाश नहीं है। उनके लिए परिवार, बच्चे और मानसिक शांति सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उनका मानना है कि हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन समय के साथ इंसान उन परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाता है।

अफवाहों में भी घिरा रहा रिश्ता

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं- टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। फिल्मी करियर के दौरान गोविंदा का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। खास तौर पर अभिनेत्री नीलम के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें लंबे समय तक चर्चा में रहीं। हाल के वर्षों में भी उनके निजी जीवन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं।

कुछ महीने पहले दोनों के अलग होने की अफवाहों ने भी जोर पकड़ा था, लेकिन बाद में गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों साथ नजर आए और इन चर्चाओं पर विराम लग गया।

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Published on:

01 Jul 2026 08:00 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुनीता आहूजा को गोविंदा ने शादी में दिया धोखा? बोलीं- शुरू से ही हो रहा, मैं बस अपने बच्चों के लिए जीती हूं

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