सुनीता आहूजा को गोविंदा ने शादी में दिया धोखा? बोलीं- शुरू से ही हो रहा, मैं बस अपने बच्चों के लिए जीती हूं

Sunita Ahuja On Govinda Cheating Affair: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है। कभी अपने मजाकिया अंदाज तो कभी बेबाक बयानों के कारण सुनीता अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। इन दिनों वो रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें साझा कीं, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। शो के दौरान उन्होंने अपनी शादी, परिवार और रिश्ते में आई मुश्किलों पर खुलकर बात की और ये भी स्वीकार किया कि अगर रिश्ते में बेवफाई हुई भी हो, तो अब उसे बदलना उनके हाथ में नहीं है।