Alia Bhatt-Samay Raina की मस्ती: हंसते-हंसते स्मार्ट वॉच ने समझ लिया तनाव में हैं एक्ट्रेस, खुद किया खुलासा

'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India’s Got Latent) सीजन 2 का पहला एपिसोड रिलीज़ होने के कुछ दिनों बाद, शो का एक 'बिहाइंड-द-सीन्स' क्लिप भी जारी किया गया। इसमें आलिया, समय रैना के कॉमेडी स्पेशल 'स्टिल अलाइव' की तारीफ करती दिखीं। बता दें कि ये स्पेशल शो इस साल की शुरुआत में रिलीज हुआ था और वर्ल्डवाइड YouTube पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी स्पेशल बन गया। इसके बारे में बात करते हुए आलिया ने समय से कहा, "इस स्पेशल में, जब तुमने बलराज के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की, तो मैं उसे सच में महसूस कर पाई। जिस तरह से तुमने उसे समझाया और जाहिर किया, वो बहुत खूबसूरत था। इसे देखते हुए मैं रो पड़ी थी। मुझे लगता है कि इस स्पेशल की वजह से मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानने लगी हूं।"