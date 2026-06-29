आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ के रिलीज डेट पर ट्रेड एनालिस्ट ने दी ऐसी चेतावनी, VIDEO

इतना ही नहीं, विशेक चौहान ने ये भी कहा कि भारत में फीमेल एक्शन फिल्मों को बड़े लेवल पर दर्शकों तक पहुंचाना अब भी आसान नहीं माना जाता। उनके अनुसार, ये चुनौती कंटेंट से ज्यादा मार्केटिंग और दर्शकों की पसंद से जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि फिल्म को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और दमदार शुरुआती प्रतिक्रिया की जरूरत होगी। साथ ही, विशेक चौहान ने YRF स्पाई यूनिवर्स और अन्य सिनेमैटिक यूनिवर्स मॉडल पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, एक समय जिस तरह स्पाई यूनिवर्स आधारित फिल्मों का क्रेज था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। हॉलीवुड से लेकर भारतीय सिनेमा तक, दर्शकों की पसंद में बदलाव देखने को मिल रहा है और केवल फ्रेंचाइजी का हिस्सा होना सफलता की गारंटी नहीं है।