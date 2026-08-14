‘बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है गोविंदा’, सुनीता आहूजा ने पति को कहा ‘शुगर डैडी’, जानें पूरा मामला

Sunita Ahuja On Govinda Affair Rumours: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में गोविंदा को अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसके बाद दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। इसी बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की एक कथित प्रतिक्रिया भी चर्चा में है। हालांकि, इन चर्चाओं से जुड़े कई दावे अभी स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हुए हैं।