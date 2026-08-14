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‘बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है गोविंदा’, सुनीता आहूजा ने पति को कहा ‘शुगर डैडी’, जानें पूरा मामला

Sunita Ahuja On Govinda Affair Rumours: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और कोमल रानी एक बार फिर एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुए हैं। इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैप्चर किया। अब इसी पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने भी रिएक्ट किया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 14, 2026

Sunita Ahuja On Govinda Affair Rumours

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर पर की बात (फोटो सोर्स- Instagram/viralbhayani)

Sunita Ahuja On Govinda Affair Rumours: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में गोविंदा को अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसके बाद दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। इसी बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की एक कथित प्रतिक्रिया भी चर्चा में है। हालांकि, इन चर्चाओं से जुड़े कई दावे अभी स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हुए हैं।

कोमल रानी के साथ नजर आए गोविंदा

दरअसल, गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए और पैपराजी के सामने तस्वीरें भी खिंचवाईं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी बॉन्डिंग को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों किसी आगामी प्रोजेक्ट 'रूपा' से जुड़े हो सकते हैं।

गोविंदा और कोमल की इस सार्वजनिक मौजूदगी के बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगने लगीं। हालांकि, दोनों के बीच किसी रोमांटिक रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में केवल साथ नजर आने के आधार पर किसी रिश्ते का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

सुनीता आहूजा की कथित टिप्पणी ने बढ़ाई चर्चा

इसी बीच सुनीता आहूजा की प्रतिक्रिया को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। वायरल बातचीत और रिपोर्ट्स में सुनीता के हवाले से ऐसी बातें सामने आई हैं, जिनमें उन्होंने कम उम्र की लड़की के साथ नजर आने पर नाराजगी जताने की बात कही है। कथित प्रतिक्रिया में उन्होंने उम्र के अंतर को लेकर सवाल उठाते हुए इसे लेकर आपत्ति जाहिर की।

हालांकि, सुनीता आहूजा की इस कथित टिप्पणी का पूरा और आधिकारिक संदर्भ स्पष्ट नहीं है। इसलिए वायरल क्लिप या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर इसे उनका निश्चित बयान मानना फिलहाल उचित नहीं होगा।

पहले भी सुनीता दे चुकी हैं इशारों में जवाब

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी लंबे समय से बॉलीवुड की चर्चित शादियों में शामिल रही है। दोनों के रिश्ते को लेकर समय-समय पर खबरें और चर्चाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में गोविंदा का किसी युवा अभिनेत्री के साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई देना स्वाभाविक तौर पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

इससे पहले भी सोशल मीडिया पर सुनीता की एक कथित प्रतिक्रिया 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' को लेकर चर्चा हुई थी। इसे गोविंदा और कोमल से जुड़ी चर्चाओं के संदर्भ में देखा गया, हालांकि सुनीता ने सीधे तौर पर किसी रिश्ते की पुष्टि या विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

गोविंदा-कोमल के रिश्ते की सच्चाई क्या है?

फिलहाल गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के बीच रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन दोनों की ओर से किसी प्रेम संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह भी संभव है कि दोनों की मुलाकात किसी फिल्म या अन्य प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई हो।

ऐसे में सुनीता आहूजा की कथित प्रतिक्रिया और गोविंदा-कोमल की वायरल तस्वीरों ने भले ही इंटरनेट पर हलचल बढ़ा दी हो, लेकिन मामले की पूरी सच्चाई सामने आने के लिए संबंधित लोगों के आधिकारिक बयान का इंतजार करना जरूरी है।

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Updated on:

14 Aug 2026 03:41 pm

Published on:

14 Aug 2026 03:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है गोविंदा’, सुनीता आहूजा ने पति को कहा ‘शुगर डैडी’, जानें पूरा मामला

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