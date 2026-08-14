1983 के बाद 2026 में फिर हुआ कमाल! एक ही दिन रिलीज हुईं शबाना आजमी की 2 फिल्में, जानें 43 साल पुरानी कहानी

‘Batwara 1947’ का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और अभिमन्यु सिंह अहम मुख्य किरदारों में हैं। फिल्म 1947 के विभाजन और उस दौरान हुई घटनाओं और आम लोगों की जिंदगी पर उसके असर को दिखाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में शबाना आजमी एक हिन्दू महिला की भूमिका में नजर आ रहीं है, जो पाकिस्तान में अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती है। वहीं, ‘Awarapan 2’ में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी लीड रोल में हैं और शबाना आजमी इसमें निगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका एक बिल्कुल अलग अंदाज दिखाई दे रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ही दिन दर्शकों को दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की एक्टिंग के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं।