‘Batwara 1947’ पर सनी देओल का बयान, बोले- ‘फिल्म में पाकिस्तानियों को विलेन नहीं, इंसान दिखाया है’

फिल्म के ट्रेलर को देखकर साफ हो गया है कि 'बंटवारा 1947' में सनी देओल एक मुस्लिम शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो बंटवारे के दौरान अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान चला जाता है। जहां उसे एक हिंदू महिला मिलती है, जो उसके घर में रह रही होती है और घर छोड़ने से इनकार कर देती है। इसके बाद वो मुस्लिम शख्स हर हाल में उसकी और अपने परिवार की सुरक्षा करता है। इस फिल्म में पहली बार सनी देओल अपने बेटे करण देओल के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म में अली फजल, प्रीति जिंटा, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया है, जबकि गीतकार जावेद अख्तर हैं। फिल्म को CBFC से बिना किसी कट के मंजूरी मिल चुकी है और इसे आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस किया गया है।